Quatre Lycéennes marocaines prennent part au programme d’échange TechGirls aux Etats Unis

L’Initiative TechGirls du Département d’Etat américain autonomise les filles de par le monde afin qu’elles deviennent des figures de proue dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Cette année, l’ambassade des Etats Unis d’Amérique à Rabat a le plaisir d’annoncer que 4 lycéennes du Maroc participent au programme d’échange TechGirls du 12 juillet au 3 août. Au cours de leur visite de trois semaines aux Etats Unis, les participantes du programme TechGirls Asmae Aannaque, Yasmina El Argoubi, Asmaa Hadir et Soukaina Tachoufti renforceront et développeront leurs aptitudes techniques, constitueront des réseaux grâce aux opportunités de rencontres et établiront le contact avec des mentors capables d’orienter leurs futures carrières dans les technologies.

Les TechGirls participeront à des ateliers sur le leadership et la gestion de projets à l’Université Virginia Tech à Blacksburg en Virginie et à Washington D.C. A l’Université Virginia Tech, les étudiantes participeront également à un camp de codage et de technologie interactive, dispensé par le Département de Formation aux Sciences Informatiques, elles prendront part à une journée d’observation en situation de travail avec les plus importantes sociétés de technologie de la région de Washington D.C. et contribueront à des activités de travail communautaire. De hauts dirigeants du secteur de la technologie des Etats Unis et du Moyen-Orient et Afrique du Nord encadreront les filles tout au long du programme.

Subventionné par le Bureau de l’Education et des Affaires culturelles du Département d’Etat américain, le programme TechGirls totalise 130 lauréates. Les bénéficiaires de TechGirls ont mis le programme à profit en formant plus de 2.300 camarades dans leur pays d’origine. Les accomplissements de ces lauréates et le talent de la nouvelle promotion contribueront à l’engagement global des Etats Unis à faire progresser les droits des femmes et des filles dans le monde entier, ainsi que l’éducation STEM.

Rejoignez la discussion sur Facebook ou Twitter en utilisant le hashtag #TechGirls.

Distribué par APO pour U.S. Department of State.

