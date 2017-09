Près de 110 milliards FCFA pour la refondation du système éducatif de la RDC (feature)

Avec l’appui de la Banque mondiale, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a lancé un vaste projet de refondation de l’Éducation aux niveaux secondaire et universitaire, avec un accent particulier sur les Sciences, technologies et innovations (STI), à hauteur de 200 millions de dollars (environ 314 milliards de Francs Congolais, 110 milliards de Francs CFA), révèle le site d’informations scientifiques, SciDev.Net.

Dénommée Projet d’éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaire et universitaire (PEQPESU), l’initiative vise à orienter l’enseignement dans le sens de promouvoir les STI et générer des emplois. Elle a également pour objectif d’améliorer de manière « significative » la qualité de l’éducation, la qualification du personnel pédagogique et technique et de renforcer la création d’emplois et l’impulsion des secteurs prioritaires des niveaux d’enseignement secondaire et universitaire, fait-on savoir.

Selon Ahmadou Moustapha Ndiaye, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC et la République du Congo, le projet sectoriel de l’éducation vise deux objectifs principaux que sont l’amélioration de l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques et des sciences au niveau secondaire, et renforcer la pertinence de l’enseignement technique et de la formation professionnelle au niveau secondaire et universitaire, dans les secteurs prioritaires.

Depuis sa conception, le projet implique trois ministères, en l’occurrence ceux de l’enseignement primaire et secondaire, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique et professionnel.

Renforcer les secteurs prioritaires

Encore à sa phase initiale, le PEQPESU, prévu pour durer six ans (2016-2021), va aussi renforcer les capacités du système éducatif à former des jeunes qualifiés et bien outillés pour le marché de l’emploi, notamment dans les secteurs clés de l’activité économique.

« Il s’agit notamment de l’agriculture et l’environnement, des mines et des industries extractives, ainsi que des infrastructures (bâtiments et travaux publics) », précise Martin Makumbu, chef opérationnel du PEQPESU au niveau de l’enseignement secondaire et universitaire.

« Concrètement, le projet compte appuyer et équiper 18 écoles techniques, 36 écoles secondaires d’enseignement général, 11 facultés et instituts supérieurs et pédagogiques (ISP), ainsi que deux instituts supérieurs pédagogiques et techniques (ISPT), établis à Kinshasa et à Likasi, ville de l’ex-province minière du Katanga, située au Sud-Est de la RDC », indique Jean-Claude Ikwa, coordonnateur du volet Enseignement secondaire technique et professionnel (ESTP) au sein du projet.

Ces écoles, facultés et instituts supérieurs bénéficiaires sont disséminés à travers douze provinces sur les 26 que compte la RDC. Il s’agit notamment de Kinshasa, Kwango, Kwilu, Kasai, Kasai central, Equateur, Sud-Ubangi, Tshopo, Haut-Uele, Ituri, Haut Katanga et Lualaba.