NBA: Nowitzki, Porzingis et Ibaka pour le 2e match en Afrique

L’Allemand Dirk Nowitzki, le Letton Kristaps Porzingis et l’Espagnol d’origine congolaise Serge Ibaka participeront le 5 août à Johannesburg au 2e match-exhibition de l’histoire organisé par la Ligue nord-américaine de basket (NBA) en Afrique.

La rencontre organisée au profit de l’Unicef, de la fondation Nelson Mandela et de SOS Chilren, opposera deux équipes formées de joueurs évoluant en NBA.

L’équipe Afrique est composée de joueurs africains et d’origine africaine comme Ibaka (Toronto), Luol Deng (Los Angeles Lakers), Thabo Sefolosha (Utah), Bismack Biyombo (Orlando), Clint Capela (Houston), Gorgui Dieng (Minnesota), Luc Mbah a Moute (sans contrat), Salah Mejri (Dallas), Emmanuel Mudiay (Denver), Victor Oladipo (Indiana) et Dennis Schroder (Atlanta).

Pour leur donner la réplique, l’équipe Monde est formée de Nowitzki (Dallas), Porzingis (New York), Kemba Walker (Charlotte), Leandro Barbosa (sans contrat), Jaylen Brown (Boston), Wilson Chandler (Denver), DeMarcus Cousins (La Nouvelle-Orléans), Andre Drummond (Detroit), Courtney Lee (New York), Kyle Lowry (Toronto) et CJ McCollum (Portland).

La première édition de ce match-exhibition avait eu lieu en 2015, déjà à Johannesburg avec en vedette Chris Paul, les frères Pau et Marc Gasol, Nicolas Batum et Boris Diaw.

Source: AFP