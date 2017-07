Natation: Aurélie Muller conserve son titre mondial sur 10 km en eau libre

La nageuse française Aurélie Muller a conservé dimanche son titre de championne du monde sur 10 km en eau libre dans les eaux du lac Balaton (Hongrie).

Ce nouveau titre pour la nageuse de 27 ans intervient près d’un an après sa désillusion aux JO de Rio où elle avait été privée de podium après avoir été disqualifiée. La Française s’est imposée en 2h 00min 13s et 70/100 devant l’Equatorienne Samantha Arevalo et l’Italienne Arianna Bridi.

Source: AFP