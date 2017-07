Mostra de Venise: Lions d'Or à Jane Fonda et Robert Redford

Un Lion d’Or pour l’ensemble de leur carrière sera décerné en septembre aux stars américaines Jane Fonda et Robert Redford, a annoncé lundi la direction du festival de cinéma de Venise dans un communiqué.

« Une existence marquée par des passions intenses, vécue sous le signe de l’indépendance de toute forme de conformisme, avec une générosité touchante et vulnérable », a déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera en parlant de Jane Fonda. « Tour à tour activiste politique et sociale, sex-symbol, écrivaine, icône féministe (…) mais surtout actrice au succès extraordinaire et au talent hors du commun, Jane Fonda fait partie des principales protagonistes de la scène cinématographique contemporaine ».

« Acteur, réalisateur, producteur (…) inspirateur et fondateur de cette brillante expérience cinématographique appelée Sundance: que ce soit devant ou derrière la caméra (…) Robert Redford nous a accompagnés à travers 50 ans d’histoire américaine avec une rigueur, une intelligence et une grâce incomparable », a poursuivi M. Barbera.

Les Lions d’Or seront décernés le 1er septembre aux deux stars avant la projection du film hors compétition « Our souls at Night » du réalisateur Ritesh Batra, avec Jane Fonda et Robert Redford dans les principaux rôles.

Source: AFP