Michael Matthews: "L'état d'esprit de l'équipe est fantastique"

L’Australien Michael Matthews a salué « l’état d’esprit fantastique » de son équipe Sunweb qui compte trois victoires depuis le début du Tour après son deuxième succès personnel, mardi à Romans-sur-Isère, lors de la seizième étape.

QUESTION: Qu’est-ce qui fait la force de votre équipe ?

REPONSE: « Je pense que c’est la conviction que nous avons de pouvoir gagner. Quand tu as cette conviction, cette confiance, tu donnes tout ce que tu peux pour tes coéquipiers et tu as ces bons résultats. Avoir le soutien de huit gars, ça fait que je me mets sens dessus dessous dans mes sprints et que je prends tous les risques possibles pour gagner. Voir aussi Warren (Barguil) qui joue le maillot à pois se sacrifier pour revenir sur Bennati dans le final, ça montre à quel point on se donne les uns pour les autres. L’état d’esprit dans cette équipe est vraiment fantastique, la façon dont les gars ont roulé pour gagner le Giro (avec Tom Dumoulin, NDLR), trois victoires d’étapes sur ce Tour, le maillot à pois (de Warren Barguil) et la lutte pour le maillot vert. On est vraiment un groupe de gars très proches, on mérite ces résultats car on a travaillé très dur pour être à ce niveau. »

Q: John Degenkolb avait l’air très énervé après le sprint. Que pouvez-vous nous dire ?

R: « Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de répréhensible, j’ai lancé mon sprint, je n’ai pas changé de ligne. Si j’avais fait quelque chose de mal, les officiels auraient dit quelque chose. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec Degenkolb mais c’est son problème. Après le final, il est passé près de moi et a fait un geste, les officiels l’ont vu, je ne sais pas ce qu’ils vont dire mais ce n’était pas très sportif dans l’esprit. »

Q: Quelle sera votre stratégie en vue de la lutte pour le maillot vert ?

R: « Marcel Kittel est le plus rapide sur les étapes de plat, je ne vais pas le battre sur ces étapes. Je dois essayer de prendre les points partout où je peux. Il faut donc que je les prenne sur les sprints en montée, les sprints intermédiaires mais c’est difficile car cela veut dire être dans l’échappée tous les jours et survivre aux montées. C’est super d’avoir plein d’outils dans ta boîte à outils mais, du coup, tu ne prends jamais un jour de repos. Ce sont deux stratégies totalement différentes (avec Kittel) et on verra à Paris celle qui aura marché le mieux. »

