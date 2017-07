Maroc: entre deux ans de prison et perpétuité dans le procès de Gdeim Izik

La justice marocaine a prononcé mercredi des peines allant de deux ans de prison à la perpétuité à l’encontre de 23 Sahraouis accusés d’avoir tué des membres des forces de l’ordre marocaines en 2010, à l’issue du procès dit « de Gdeim Izik ».

Ce procès, ouvert en décembre devant une juridiction civile, revêtait un caractère sensible avec en toile de fond le dossier du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlée en grande partie par le royaume, et dont le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, réclame l’indépendance.

Après plus de 14 heures de délibération, le verdict a été rendu à l’aube par la Chambre criminelle de la Cour d’appel à Salé, près de la capitale Rabat, a rapporté l’agence de presse MAP.

La Cour a condamné huit personnes à la perpétuité, trois à 30 ans de prison, cinq à 25 ans et trois autres à 20 ans, toujours selon l’agence.

Deux autres accusés ont été condamnés à 6 ans et demi et 4 ans de prison, et seront libérés mercredi après avoir purgé leur peine.

Enfin, deux autres qui étaient en liberté provisoire ont été condamnés à deux ans de prison. Ils resteront cependant libres car ils ont déjà purgé leur peine en préventive.

Les 23 condamnés ont le droit de faire appel auprès de la Cour de cassation dans un délai de 10 jours.

« Ce verdict nous réconforte », a déclaré la mère d’une des victimes, interrogée par la presse marocaine.

Le tribunal a cependant rejeté les requêtes des parties civiles concernant des dommages et intérêts.

Ce procès dit « de Gdeim Izik » tient son nom du camp où avaient été tués les onze policiers et gendarmes marocains près de la ville de Laâyoune, au Sahara occidental.

– Versions totalement opposées –

Le 8 novembre 2010, les forces marocaines avaient démantelé par la force ce camp, au sud de Lâayoune, où jusqu’à 15.000 Sahraouis s’étaient installés pour protester contre leurs conditions de vie.

Le Maroc et le Front Polisario s’étaient accusés mutuellement d’avoir provoqué les affrontements meurtriers qui avaient éclaté entre forces de l’ordre et manifestants sahraouis.

Désarmées, certaines victimes avaient été égorgées, ou leurs cadavres souillés, selon des vidéos enregistrées par les forces de l’ordre, qui avaient alors choqué l’opinion publique.

A l’issue d’un premier procès organisé en 2013 devant un tribunal militaire, les accusés avaient été condamnés à des peines allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité.

Face aux contestations d’ONG et de proches des condamnés, et à la suite d’une réforme de la justice militaire marocaine, l’affaire avait été renvoyée devant une juridiction civile.

Durant le procès, les deux parties ont donné une version radicalement opposée des faits et les débats se sont parfois déroulés dans une ambiance houleuse, dans la salle d’audience comme aux abords du tribunal.

Selon le procureur général, « une bande criminelle qui contrôlait le camp » avait procédé au saccage du lieu, certains accusés ayant reçu « des instructions de parties étrangères ».

Tout au long du procès, les autorités marocaines ont mis en avant la « transparence » et « l’équité » des débats, ouverts à la presse et en présence d’observateurs internationaux.

Mais mi-mai, les accusés et leur défense, dont des avocats étrangers, s’étaient définitivement retirés, refusant de participer à un « simulacre de procès ». Les accusés n’ont depuis lors plus comparu, et leur défense était assurée par des avocats commis d’office.

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), partie prenante de la défense, a fustigé un « procès inique », dénonçant en particulier des « aveux signés sous la torture », dont la défense exigeait qu’ils soient écartés.

« L’échec des autorités judiciaires à enquêter sérieusement ces six dernières années sur les allégations de torture contre les accusés entache ce verdict », a réagi Amnesty international.

En février et mars, des médecins habilités avaient examiné les accusés, mais n’ont pas pu conclure si les marques constatées sur leurs corps étaient dues à des actes de torture subis en détention, selon Amnesty et Human Rights Watch (HRW).

