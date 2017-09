Maria fait deux morts et deux disparus en Guadeloupe

L’ouragan Maria a fait deux morts et deux disparus en Guadeloupe. Il s’éloigne ce mercredi de Saint-Barth et Saint-Martin, où la situation n’avait “rien d’alarmant” selon un premier bilan, et menace désormais les Iles Vierges et Porto Rico après avoir semé la désolation en Dominique.

Cet ouragan de catégorie maximale 5 a causé la mort de deux personnes selon le préfet de Guadeloupe Eric Maire. Une personne “qui “n’a pas respecté les consignes de confinement” et a été tuée par la chute d’un arbre, une autre personne est “tombée en bord de mer”.

Deux autres sont portées disparues après le “naufrage d’un bateau au large de la Désirade”.

Une personne est décédée du fait de la chute d’un arbre. 2 personnes sont portées disparues après un naufrage au large de la Désirade. pic.twitter.com/7TY9SCAW89 — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 19 septembre 2017



A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, déjà meurtries par le passage d’Irma il y a deux semaines, la situation n’avait “à ce stade rien d’alarmant”, selon un premier bilan communiqué par la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Par prudence, ces deux îles avaient été placées en alerte maximale violette mardi, synonyme de confinement des populations, en raison de la fragilité de l’habitat et des débris du précédent ouragan.

Annick Girardin, arrivée mardi en Guadeloupe, a assuré que “les activités allaient reprendre” entre la Guadeloupe et Saint-Martin, pour acheminer secours et matériels dans la petite île ravagée par Irma. Malgré le passage de Maria, “il n’y pas de remise en cause du hub logistique à partir de la Guadeloupe”, a-t-elle assuré.

En Guadeloupe, “pour l’instant les écoles sont fermées, les activités n’ont pas lieu, ça va reprendre tranquillement son rythme”, a-t-elle précisé. L’île était toujours mercredi matin en vigilance grise post-ouragan, qui limite les déplacements.

Le préfet rappelle que la #Guadeloupe est maintenue au niveau gris de l’alerte cyclonique. La route est réservée aux secours et déblaiements pic.twitter.com/F0BWZPhDrD — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 20 septembre 2017

“Outre le risque généré par les conditions météorologiques et les submersions ponctuelles, le manque d’électricité et la dégradation de nombreux équipements et infrastructures rendent dangereux les déplacements”, a insisté la préfecture. “Dans les deux ou trois jours qui viennent, les choses seront rentrées dans l’ordre en Guadeloupe”, a précisé la ministre, qui attend “des nouvelles plus précises des Saintes, de la Désirade, de Marie-Galante”, trois îles au sud de la Guadeloupe, particulièrement touchées par Maria.