Macron promet "une couverture en haut débit" de la France entière d'ici 2020

Le président Emmanuel Macron a promis lundi une couverture de la France entière « en haut et très haut débit » d’ici « à la fin de l’année 2020 », devant la Conférence nationale des territoires réunie au Sénat.

« Je souhaite encore accélérer le calendrier afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d’ici à la fin de l’année 2020 » et « non plus 2022 », a déclaré le chef de l’Etat.

Source: AFP