Macron: même vision de Paris et Berlin sur Trump, le protectionnisme, le climat

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi que Paris et Berlin partageaient la même vision sur « le libre et juste commerce » et la lutte « contre le protectionnisme », mais aussi sur le climat et sur le président américian Donald Trump.

« C’est cette même vision des choses qui nous conduit à avoir au niveau européen comme au niveau international (…) la même vision du libre et juste commerce, (…) à lutter d’une part contre tout protectionnisme et d’autre part contre toute tentation de dumping qui peut advenir dans le jeu international », a déclaré M. Macron lors d’une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel.

« Nous comprenons aussi qu’aux Etats-Unis la question se pose de savoir quel est le bénéfice de la mondialisation », a dit Mme Merkel, estimant que de ce fait que les Européens devaient « prendre (leur) destin dans (leurs) propres mains ». « Nous ne pouvons toujours compter sur quelqu’un pour nous aider », a-t-elle souligné, au terme du Conseil des ministres franco-allemand organisé jeudi matin à Paris.

« Il n’y a pas de divergences entre la France et l’Allemagne sur la manière de traiter le président Trump », a ensuite précisé M. Macron en réponse à une question.

« J’ai un désaccord fort avec le président Trump, je m’en suis expliqué avec lui, nous le partageons avec la chancelière et c’est sur le sujet du climat », a-t-il dit. « Mon souhait est d’arriver in fine à le convaincre », a-t-il ajouté.

Dans l’après-midi, M. Macron devait recevoir le président Trump, qu’il a invité à assister au grand défilé militaire du 14 juillet, le jour de la fête nationale française. Il s’est étonné jeudi que cette visite « suscite autant de débat et de protestations ».

Quelques voix se sont élevées dans la classe politique française contre cette invitation. M. Trump « n’est pas le bienvenu en France », a notamment déclaré le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, mais aussi l’ancien candidat du Parti socialiste à la présidentielle Benoît Hamon.

Un rassemblement anti-Trump de militants du Parti démocrate américain en France était prévu en début de soirée, place des Etats-Unis à Paris.

Source: AFP