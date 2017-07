Macron et le général de Villiers "vont prendre une décision ensemble", assure Castaner

Emmanuel Macron et Pierre de Villiers « vont prendre une décision ensemble », a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, expliquant qu’un militaire « sait que le rappel à l’ordre est nécessaire dans le management » après le recadrage du chef d’état-major par le président.

« Ils vont se voir, ils vont échanger. Ils vont prendre une décision ensemble. Emmanuel Macron lui a confirmé sa confiance en le prorogeant dans ses fonctions. Il faut qu’ils discutent, ils vont le faire », a déclaré M. Castaner sur franceinfo.

Le général de Villiers, « c’est un militaire. Il sait aussi le sens de l’autorité. Je pense qu’un militaire sait que le rappel à l’ordre est nécessaire dans le management entre deux hommes qui vont discuter », selon le porte-parole.

Le général De Villiers sera reçu vendredi à 18H00 à l’Elysée. Aucune précision sur l’objet de cette rencontre n’a été donnée. L’agenda d’Emmanuel Macron mentionne également un Conseil de sécurité et de défense mercredi matin.

En pleines festivités du 14 Juillet, le chef de l’Etat a reproché sans le nommer au général, qu’il vient pourtant de prolonger pour un an, d’avoir mis de façon « indigne » une polémique budgétaire « sur la place publique ».

Le général avait, dans le huis clos de la commission de la Défense à l’Assemblée nationale, émis de sérieuses réserves au sujet des 850 millions d’euros d’économies réclamées cette année aux armées, jugeant la trajectoire budgétaire « non tenable ».

« Quand vous êtes chef, de temps en temps il faut aussi montrer votre autorité. Et l’autorité n’est pas déléguée », a expliqué lundi M. Castaner.

« Il a fait un rappel à l’ordre sur quelqu’un qui s’était exprimé publiquement et qui a confirmé ses propos. Ce n’est pas une défiance, ce n’est pas une mise en cause, mais le président de la République. a tenu a rappeler qu’il était le chef des armées et que le chef des armées n’était pas sous l’influence de qui que ce soit », a-t-il poursuivi.

« Je pense que c’est aussi un élément de la sécurité des Français que de voir qu’Emmanuel Macron a cette capacité aussi à ne céder à personne sur un sujet qui relève de son pouvoir régalien », a dit M. Castaner.

Source: AFP