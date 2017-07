L’UDPCI appelle les Ivoiriens à œuvrer pour la paix et la stabilité « en faisant usage du bon ton »

Abidjan, 17 juil (AIP)- L’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) appelle les Ivoiriens à œuvrer pour la paix et la stabilité, « en faisant usage du bon ton ».

Cet appel a été lancé au terme d’un séminaire du parti tenu sur de samedi à dimanche à l’hôtel Belle-Côte, à Cocody, autour du thème « Quelles stratégies de l’UDPCI face aux défis de 2020 ? ».

Le parti arc-en-ciel a également demandé au gouvernement de continuer de privilégier le dialogue et de garantir la sécurité des populations, tout en invitant ses militants à demeurer mobilisés pour la cohésion sociale.

Plusieurs autres recommandations ont été faites lors de ce séminaire organisé en vue de mettre les structures et les militants du parti en ordre de bataille pour préparer les échéances électorales de 2020.

Au titre des élections à venir et des alliances, l’UDPCI a décidé de renforcer les missions, les moyens et les modalités d’intervention du comité électoral, et de définir une stratégie pour favoriser l’inscription des populations sur la liste électorale.

En ce qui concerne l’alliance du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), le séminaire a réitéré la recommandation du Bureau politique de maintenir les échanges avec les alliés en vue du retour de la cohésion au sein du RHDP, tout en préservant les intérêts de l’UDPCI.

Ces assises recommandées par le Bureau politique, en sa session du 1er avril 2017, ont été présidées par Dr Albert Mabri Toikeusse, président de l’UDPCI.

