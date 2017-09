L’ouragan Maria atteint Porto Rico, deux morts à la Guadeloupe

SAN JUAN, Porto Rico (Reuters) – Maria, le second ouragan de très forte puissance à balayer les Antilles ce mois-ci, a atteint mercredi matin les côtes de Porto-Rico après avoir fait deux morts à la Guadeloupe, des disparus à La Désirade et avoir balayé les îles Vierges.

Selon le centre américain des ouragans (NHC), la dépression charriant des vents de 230 km/h, se trouvait à 09h00 (13h00 GMT) à environ 25 km à l’ouest-sud-ouest de la capitale San Juan.

L’ouragan devrait déverser plus de 60 cm de précipitations sur certaines parties de l’île, des pluies de nature à provoquer des inondations et des glissements de terrain. Le niveau de la mer pourrait s’élever à près de trois mètres.

Porto-Rico n’a pas connu d’épisode météorologique de cette violence depuis l’ouragan San Felipe Segundo qui a fait environ 300 morts en 1928.

Le pays n’avait pas été directement touché par le précédent ouragan, Irma, l’un des plus puissants jamais observés dans cette partie de l’Atlantique, qui avait provoqué ces coupures d’électricité sur 70% de l’île et provoqué la mort de trois personnes.

« Cela va être catastrophique pour notre île », a estimé Grisele Cruz, une habitante qui a trouvé refuge dans un abri au sud-est de Guayama. « Nous allons être privés de services publics pendant longtemps », ajoute-t-elle.

Porto-Rico fait face à la plus importante dette municipale de l’histoire des Etats-Unis. Le gouvernement et l’administration se sont placés en faillite afin de bénéficier d’une protection contre leurs créanciers.

LA MARTINIQUE ET LA GUADELOUPE AFFECTÉES

Sur son passage, l’ouragan Maria a frappé la Guadeloupe et la Martinique, les deux grandes îles des Antilles françaises qui avaient été placées en alerte violette cyclonique à son approche.

Près de 80.000 personnes étaient privées d’électricité et 25% des clients de téléphonie fixe n’y avaient plus accès selon la préfecture qui a abaissé l’alerte cyclonique en niveau « gris », réservant notamment l’usage des routes aux secours et déblaiements.

La ministre française des Outre-mer, Annick Girardin, a fait état mercredi matin depuis la Guadeloupe de deux décès, selon un bilan encore provisoire. Deux personnes sont en outre portées disparues après le naufrage d’un bateau au large de la Désirade, a annoncé la préfecture.

L’oeil du cyclone est passé à environ 50 km de la Martinique, où vents violents et pluies torrentielles ont provoqué des coupures d’électricité.

« Basse-Terre, ici en Guadeloupe, a été largement touchée, il y a des dégâts importants » liés aux vents et aux inondations, a précisé la ministre, ajoutant toutefois qu’ils étaient sans commune mesure avec ceux causés par l’ouragan Irma sur l’île de Saint-Martin.

« Ça n’a rien à voir. Les dégâts de Saint-Martin étaient beaucoup plus importants », a-t-elle déclaré sur France Info.

Les îles françaises de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, dévastées au début du mois par le passage d’Irma, ont été cette fois épargnées par l’oeil de l’ouragan. Les deux territoires ont été balayés par des vents entre 80 et 100 km/h, avec des rafales de 100 à 130 km/h, bien moins que la puissance destructrice de l’ouragan Irma la semaine dernière.

« LA SEULE CHOSE QUI IMPORTE, C’EST VOTRE SÉCURITÉ »

Septième ouragan de la saison (et quatrième ouragan majeur) dans l’Atlantique, Maria, qualifié d' »extrêmement dangereux » par le NHC, a ensuite frappé de plein fouet la Dominique, où les météorologues redoutent des dégâts bien plus considérables qu’à la Martinique car l’oeil du cyclone et son mur de vent dévastateur sont passés directement au-dessus de l’île.

L’ancienne colonie anglaise et ses 72.000 habitants étaient pratiquement coupés du monde en milieu de nuit. Le Premier ministre, Roosevelt Skerrit, a dit sur Facebook que le toit de sa maison s’était envolé.

Maria a ensuite poursuivi sa route vers les îles Vierges, passant à l’ouest de St. Croix, où vit la moitié des 100.000 habitants du territoire américain.

Nombre d’entre eux avaient gagné les abris anticycloniques dès mardi à la mi-journée. « La seule chose qui importe, c’est la sécurité de votre famille, de vos enfants, de vous-mêmes. Le reste, oubliez-le », avait souligné le gouverneur Kenneth Mapp.

Les autorités attendaient la levée du jour pour évaluer l’ampleur des dégâts à St. Croix.

Le passage dévastateur d’Irma, l’un des plus puissants ouragans jamais enregistrés dans l’océan Atlantique, a fait au moins 84 morts et infligé des dégâts matériels considérables dans les Antilles et aux Etats-Unis, surtout en Floride.

(Pierre Sérisier, Tangi Salaün, Gilles Trequesser, Sophie Louet, Eric Faye, Julie Carriat et Henri-Pierre André pour le service français)