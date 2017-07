L'incendie à la frontière franco-espagnole en passe d'être circonscrit

Un important incendie de forêt, qui avait débuté vendredi en fin d’après-midi au dessus de la commune du Boulou (Pyrénées-Orientales), est « en passe d’être circonscrit », a indiqué samedi le colonel des pompiers Jean-Pierre Salles-Mazou.

Ce sinistre à la frontière franco-espagnole « a été fixé au cours de la nuit » après avoir parcouru « 180 hectares », a expliqué le patron du Centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis) des Pyrénées-Orientales à l’AFP, précisant qu’il ne restait plus que « quelques poches ».

Elles vont être traitées par les moyens aériens qui vont reprendre avec la levée du jour et les quelque 300 hommes encore sur place », a-t-il précisé.

« Le feu est en passe d’être circonscrit afin d’en avoir la maîtrise totale », a affirmé le colonel Salles-Mazou, soulignant que ce sinistre avait d’emblée « été pris très au sérieux » car en 2001 au même endroit et dans des conditions similaires « un feu avait touché 500 hectares de forêts ».

« C’est pourquoi, nous avons tout de suite engagé de gros moyens », a-t-il indiqué.

Depuis le début de cette intervention, quatre pompiers ont été très légèrement blessés (coup de chaleur, coupure…), a encore indiqué le colonel des pompiers.

Le feu a débuté vers 18h00 vendredi. Poussé par un vent violent il avait parcouru 8 hectares une heure plus tard et peu après 20H00 il avait déjà détruit plus de 130 hectares de forêt.

Ce sinistre a entraîné, sur décision de la préfecture, la fermeture de la D900 entre le Boulou et Le Perthus et de l’Autoroute A9 entre Perpignan Sud et la frontière espagnole en raison de l’importance de la fumée et des risques de saut de feu. Les poids lourds à la frontière ont été placés sur une zone de stockage.

Les routes ont été rouvertes vers 1H00.

Toute la nuit, quelque 380 sapeur-pompiers, dont des voisins catalans, avec 70 véhicules, ont lutté contre cet incendie. Le premier enjeu sur le flanc gauche a été de protéger le quartier d’habitation des Chartreuses. Le deuxième enjeu a été d’éviter sur le flanc droit une propagation vers l’Espagne.

En début de matinée, il restait quelque 300 sapeurs-pompiers sur les lieux.

Les moyens aériens mis en place, deux Trackers, un Dash, un hélicoptère Dragon 66, un hélicoptère bombardier d’eau espagnol ainsi que quatre Canadair ont interrompu leur rotation vers 22h00 en raison de la tombée de la nuit.

