Les singes détrônent Spiderman au sommet du box-office nord-américain

Le dernier opus « Suprématie » de la saga « La Planète des Singes » a détrôné les aventures de l’homme-araignée, « Spider-Man: Homecoming », au sommet du box-office nord-américain pour son premier week-end d’exploitation, selon des chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

« La Planète des Singes – Suprématie », dernier volet de la trilogie de science-fiction inspirée du roman du Français Pierre Boulle, est sorti en salles vendredi au Canada et aux Etats-Unis. Ses effets spéciaux à couper le souffle, avec des primates criants de réalisme, selon des critiques élogieuses, lui ont permis de rafler 56,5 millions de dollars.

« Spider-Man », qui avait tissé sa toile le week-end dernier jusqu’en haut du palmarès est tombé à la seconde place avec 44,2 millions de dollars (208,3 millions en deux semaines). C’est un nouvel acteur qui a enfilé la célèbre tenue rouge et bleu, le Britannique Tom Holland, pour ce long-métrage centré sur l’homme-araignée.

Les personnages de « Moi, moche et méchant 3 » perdent aussi une place, au troisième rang avec 19,4 millions de dollars sur le week-end et près de 188 millions en trois semaines. Ce film d’animation d’Universal a plus de succès à l’étranger, avec 519,4 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 113,6 en Chine selon la revue Hollywood Reporter. Le héros Gru est confronté à un frère jumeau, dont il ignorait l’existence, une rencontre qui l’entraîne vers une nouvelle entreprise criminelle, tandis que les célèbres Minions font un passage en prison.

« Baby Driver », troisième le week-end dernier, est dorénavant quatrième du box-office avec 8,7 millions de dollars de recettes, ce qui porte son total en trois semaines à 73 millions.

« The Big Sick » a bondi de la huitième à la cinquième place grâce à un plus grand nombre de salles. Il génère 7,5 millions ce week-end (16 millions en quatre semaines) et met en scène Kumail Nanjiani pour une histoire quasiment autobiographique d’un comique américain d’origine pakistanaise résistant aux pressions parentales pour trouver la bonne épouse.

Voici le reste du classement:

6 – « Wonder Woman » rapporte 6,8 millions de dollars. En sept semaines, il a engrangé 380,6 millions aux Etats-Unis et au Canada.

7 – « I Wish – Faites un voeu », film d’horreur sur une lycéenne, fait son entrée avec 5,5 millions de dollars de recettes.

8- Le film d’animation « Cars 3 » rapporte 3,1 millions (140 millions en cinq semaines).

9 – Le cinquième volet de la franchise « Transformers: The Last Knight » a pris 2,8 millions de dollars ce week-end et 125 millions en quatre semaines.

10 – « The House » cumule 1,7 million ce week-end (23,1 millions en trois semaines).

