Éventuelles divisions, projet politique, positionnement : il y a des enjeux sous-jacents à ces sénatoriales pour la droite, rappelle le politologue Bruno Cautrès. Notamment la présidence des Républicains en ligne de mire. « Ce soir on en saura un peu plus sur la manière dont la composition du groupe LR dira quelque chose sur l’orientation souhaitée par les élus de base de ce parti », explique le directeur du Cevipof.



Les sénatoriales « diront un certain nombre de… par publicsenat