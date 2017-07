Les sénateurs communistes n'iront pas voir Trump au défilé du 14 juillet

Les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) ont annoncé mercredi qu’ils n’iraient pas « applaudir » le président américain Donald Trump, invité par Emmanuel Macron à assister au défilé du 14 Juillet.

Les sénateurs CRC, « comme le veut la tradition, ont été conviés au défilé », écrivent-ils dans un communiqué. « Notre groupe n’ira pas, la présence du milliardaire de la Maison Blanche allant à l’encontre de toutes les valeurs portées par notre fête nationale », affirment-ils.

Se demandant si Emmanuel Macron a « oublié que le 14 Juillet, souvenir de la prise de la Bastille de 1789 et de la Fête de la Fédération de 1790, rend hommage à la Révolution et ses valeurs et aux principes des Lumières », ils ajoutent qu' »avec Donald Trump, la liberté est attaquée quand on érige des murs entre les hommes, l?égalité est mise à mal quand l’accès aux soins est menacé de destruction et la fraternité n’a plus cours quand on divise ses concitoyens et pratique la suspicion généralisée ».

Ils rappellent par ailleurs « que l?une des premières décisions de Donald Trump a été de retirer les Etats-Unis de l’accord de Paris pourtant nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique ».

« S’il ne s’agit pas de refuser les honneurs aux soldats américains qui ont payé un lourd tribut de leurs engagements de 1917 et 1941 et dont nous saluons la mémoire, nous refusons de cautionner l’opération de communication d’Emmanuel Macron, qui porte atteinte aux valeurs républicaines de la fête nationale », concluent les sénateurs CRC.

Source: AFP