Les Douanes ivoiriennes remportent le prix panafricain de l’innovation et de la qualité du service public

Abidjan, 14 juil (AIP)- L’administration des Douanes ivoiriennes a remporté le Prix panafricain du service public (PPSP) dans la catégorie « innovation et amélioration de la qualité du service publics», lors de la 55ème session du Conseil d’administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour développement (CAFRAD) qui s’est tenu du 03 et 04 juillet au Rabat, au Maroc.

Représentant le Gouvernement ivoirien à cet événement, le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Pascal Kouakou Abinan a réceptionné ce prix dédié à l’administration douanière qui vise à promouvoir toutes les initiatives et innovations permettant l’amélioration de la qualité des prestations rendues aux usagers des services publics.

Au cours d’une cérémonie organisée vendredi à Abidjan, le ministre Abinan a remis ce prix à la Direction générale des Douanes ivoiriennes. Selon lui, ce prix récompense la créativité et les contributions des institutions publiques d’Afrique, au service d’une administration publique plus efficace et réactive.

Le ministre a félicité la direction des Douanes ivoiriennes pour cette récompense, tout en invitant tous les services publics en Côte d’Ivoire ainsi que tous les fonctionnaires à la perfection dans leur travail en vue de glaner des prix.

« Le prix vise à découvrir et à récompenser les innovations en matière de gouvernance, motiver les fonctionnaires pour promouvoir l’innovation, rehausser l’image du service public, renforcer la confiance dans le Gouvernement et partager des initiatives réussies pour une éventuelle réplique à l’intérieur comme à l’extérieur du pays », a expliqué M. Abinan.

Pour ce prix, le jury a tenu compte de plusieurs critères d’évaluation notamment ‘’améliorer l’efficacité, offrir une prestation de service de qualité, favoriser la participation du citoyen et de la société civile, améliorer l’accès et promouvoir l’équité, favoriser les partenariats’’…

Le directeur général des Douanes ivoiriennes, Da Pierre Alphonse a remercié tous ses collaborateurs pour le travail abattu. « Il s’agit d’un sacre qui va au delà de l’administration douanière », a-t-il dit.

Représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, son directeur de cabinet adjoint Sidi Cissé a précisé que ce prix est le couronnement d’un long processus. « C’est un projet auquel nous avons tenu et nous allons accompagner », a-t-il signifié.

Il a également demandé à l’administration douanière de ne pas baisser les bras et de poursuivre sur cette lancée. «Le plus dur commence maintenant. Les Douanes ivoiriennes seront jugées en fonction de ce prix. Continuez à travailler dur», a recommandé le représentant du ministre Abdourahmane Cissé.

Ce prix a été initié lors de la 53ème session du CAFRAD en 2015 au Maroc. En 2016, le ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a remporté ce même prix dans la catégorie « innovation et amélioration de la qualité dans le service public » pour son Système Intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat (SIGFAE).

