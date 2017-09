Les députés débattent sur le projet de loi antiterroriste

FRANCE. L’Assemblée renoue lundi avec les débats sur le projet de loi antiterroriste. Celui-ci reprend “les mesures les plus efficaces” de l’état d’urgence, selon le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. Mais le texte est conspué à gauche comme à droite.

C’est le grand chantier de la rentrée pour les députés : le projet de loi antiterroriste. Au menu de l’Assemblée lundi, il devrait voir s’opposer la majorité à ceux qui, à droite, veulent le durcir et ceux qui, à gauche, dénoncent un “état d’urgence permanent”.

En vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, il a été prolongé une sixième fois en juillet jusqu’à fin octobre, durant ainsi plus longtemps que pendant la guerre d’Algérie. L’exécutif plaide que le régime d’exception de l’état d’urgence ne peut “être reconduit indéfiniment”.

“La menace reste forte”

Face aux critiques de droite et de gauche, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a défendu lundi à l’Assemblée son projet de loi antiterroriste comme “une réponse durable à une menace devenue durable”, nécessaire pour accompagner la sortie de l’état d’urgence.

“Même si Daesh a perdu de sa capacité de préparer, à partir des territoires et des ressources qu’elle contrôlait en Irak et en Syrie, des attentats ciblés contre les différents pays européens, la menace n’en reste pas moins élevée”, a-t-il affirmé devant un hémicycle pas comble pour cette ouverture de session extraordinaire.

Le projet de loi vise à transposer dans le droit commun certaines mesures de l’état d’urgence d’ici au 1er novembre : perquisitions (rebaptisées “visites”), assignations à résidence (dans un périmètre plus large), ou fermetures administratives de lieux de culte.

“Contre-projet” plus ferme chez LR

480 amendements, notamment LR et LFI, sont au menu de lundi à jeudi, avant un vote solennel le 3 octobre en première lecture. Les députés LREM, défenseurs d’un projet “responsable, et courageux”, n’entendent le modifier qu’à la marge, selon l’un d’eux.

Un projet de loi antiterroriste qui ne va pas assez loin pour certains. Les députés Les Républicains (LR) veulent ainsi proposer un “contre-projet” envisageant la création d’une garde à vue antiterroriste de 30 jours, un parquet et une cour de sûreté antiterroristes, a indiqué lundi le député Guillaume Larrivé.

“Je vais proposer un contre-projet pour un vrai état d’urgence antiterroriste avec des mesures très puissantes, qui durera au moins un an -je pense qu’il faut avoir une clause de rendez-vous tous les ans pour qu’on en discute au Parlement – et qui durera jusqu’à ce qu’on gagne la guerre contre le terrorisme islamiste”, a déclaré Guillaume Larrivé au Talk Figaro.

Un “Etat d’urgence permanent”, pour la CGT

Les opposants au projet de loi antiterroriste du gouvernement ont de nouveau dénoncé lundi les “atteintes aux libertés et droits fondamentaux” du texte.

Dans un communiqué, la CGT “dénonce fortement l’instauration d’un Etat d’urgence permanent” et appelle à un rassemblement devant l’Assemblée lundi à partir de 18 heures. Le syndicat met en avant deux années d’état d’urgence, qui “ont montré combien les militant-es, salarié-es et privé-es d’emploi ont été la cible collatérale du gouvernement, sans pour autant être efficaces en terme de lutte antiterroriste”.

“Le projet de loi renforçant la sécurité publique et la lutte contre le terrorisme, en intégrant l’état d’urgence dans le droit commun, produira les mêmes effets voire les accentuera !”, ajoute la CGT.

Le syndicat craint aussi une multiplication des contrôles au faciès.

De même pour le PCF, ce projet de loi est porteur de mesures “tordant le droit commun” et “réduisant le pouvoir du juge judiciaire”. Sans surprise, “les élus PCF voteront contre ce texte”.

La loi antiterroriste doit être débattue dans l’hémicycle jusqu’à jeudi.