Les activités en milieu rural peuvent apporter des solutions au chômage des jeunes en Afrique (FAO)

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO) a insisté jeudi sur le fait que les activités agricoles et non agricoles en milieu rural revêtaient un potentiel inexploité capable de générer des opportunités d’emploi pour la jeunesse africaine.

Lors d’un forum organisé, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, sur la meilleure manière de tirer profit des compétences pour enclencher une transformation du monde rural et réaliser les objectifs de développement durable, le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, a partagé des expériences et des bonnes pratiques pour créer et élargir les opportunités pour les jeunes en Afrique.

«Investir dans la transformation rurale et construire un monde libéré de la faim et de la malnutrition vont de pair. Promouvoir une meilleure éducation, développer les compétences et créer des emplois décents est vital pour que cette transformation se fasse en Afrique », a-t-il estimé.

Chaque année, en Afrique, 10 à 12 millions de jeunes rejoignent les rangs de la main-d’œuvre active, tandis que près de trois millions d’emplois sont créés chaque année. Le secteur agricole mais aussi les activités non-agricoles telles que le tourisme, les agro-industries, le stockage des aliments et le transport revêtent un fort potentiel pour créer davantage d’emplois, de meilleurs emplois et renforcer les communautés rurales, précise la FAO dans un communiqué.

La FAO a récemment lancé un Programme spécial visant à promouvoir l‘emploi chez les jeunes, en encourageant les emplois agricoles et ceux dans le domaine de l’agro-alimentaire en Afrique.