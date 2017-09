Lectures de la réunion du Secrétaire général avec H.E. M. Alain Marcel de Souza, Président de la Commission de la Commission économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Le Secrétaire général s’est entretenu aujourd’hui avec S.E. Mr. Alain Marcel de Souza, Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le Secrétaire général a souligné l’importance du partenariat entre les Nations Unies et la CEDEAO en faveur de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique de l’ouest.

Il a félicité la CEDEAO de sa contribution aux progrès réalisés en République de Gambie ainsi que de ses efforts continus visant à résoudre la situation en République de Guinée-Bissau.

Les deux dirigeants ont discuté de la menace persistante du terrorisme au Sahel et ont souligné l’importance de la coopération internationale pour lutter contre ce phénomène. Le Secrétaire général a salué les efforts réalisés pour opérationnaliser la force conjointe du G5 Sahel et a réaffirmé l’engagement des Nations unies à soutenir la mobilisation d’un soutien financier à la force.

