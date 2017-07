Le Portugal opère aujourd’hui une remarquable percée sur le marché ivoirien (Ministre)

Abidjan, 19 juil (AIP)-Le ministre de l’industrie et des Mines, Jean Claude Brou, a déclaré que le Portugal opère aujourd’hui, une remarquable percée sur le marché ivoirien dans plusieurs secteurs.

« M. le secrétaire, le Portugal opère aujourd’hui une remarquable percée sur le marché ivoirien dans le secteur de l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire, de la machinerie agricole, des infrastructures, des énergies renouvelables, de l’agrochimie, des industries textiles et des chaussures », a déclaré M. Brou.

« Plusieurs entreprises portugaises sont déjà installées ou en voie de l’être, des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Portugal sont en hausse et devraient continuer à augmenter avec l’intensification de la Coopération entre les deux pays», a-t-il ajouté, en félicitant le centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), le patronat ivoirien, l’ambassade de Côte d’Ivoire au Portugal et la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire.

«C’est le lieu pour moi de féliciter le CEPICI, le patronat ivoirien et surtout l’ambassade de Côte d’ Ivoire au Portugal dont les actions vigoureuses et efficaces ont permis aux milieux d’affaires portugais à s’intéresser davantage au marché ivoirien. Je n’oublie pas le rôle déterminant joué dans cette dynamique la chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire », a-t-il souligné.

M. Jean Claude Brou qui représentait le ministre des affaires étrangères s’exprimait à l’occasion des journées promotionnelles dédiées au Portugal. Ces journées qui ont débuté mardi, prendront fin ce mercredi et vont été rehaussées par la présence d’autorité gouvernemental portugaise conduite par le secrétaire d’état à la défense.

Elles ont été organisées par la chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire et l’ambassade de Côte d’Ivoire au Portugal afin de faire découvrir aux participants, le potentiel économique du Portugal, le savoir-faire de ses entreprises et ses opportunités d’affaires à travers des présentations, une exposition de produits manufacturés et des rencontres.

