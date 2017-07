Le nouveau personnage de la série culte "Doctor Who" est une femme

L’actrice anglaise Jodie Whittaker va être la première femme à interpréter le personnage principal de « Doctor Who », la série culte de science-fiction de la BBC, a annoncé dimanche la chaîne de télévision britannique.

L’actrice de 35 ans, remarquée dans la série policière « Broadchurch », fera ses premiers pas dans la série pour l’épisode spécial de Noël 2017, a précisé la BBC qui a diffusé dimanche une brève bande-annonce, juste après la finale du tournoi de tennis de Wimbledon.

« C’est une sensation incroyable » d’endosser ce rôle, a déclaré Jodie Whittaker peu après l’annonce.

« Cela me paraît énorme, en tant que féministe, que femme, que comédienne, qu’être humain, en tant qu’individu qui veut continuellement se pousser et relever des défis », a t-elle ajouté.

Créée en 1963, « Doctor Who » a obtenu le record de longévité dans la catégorie des séries de SF, selon le livre Guinness des records du monde.

Jodie Whittaker a précisé que les téléspectateurs ne devaient pas « être effrayés par (s)on genre », anticipant une polémique sur le choix d’une femme pour ce rôle.

« Les fans ont déjà vu de nombreux changements, et celui-ci en est seulement un nouveau, différent, mais pas effrayant ».

« Doctor Who » relate les aventures de son personnage principal, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps (Time Lords), appelé Le Docteur qui se déplace à bord d’une machine pouvant voyager dans l’espace et dans le temps et ayant l’apparence d’une cabine téléphonique de police bleue.

Jodie Whittaker sera la 13e régénération du Docteur après l’acteur écossais Peter Capaldi qui jouait le rôle depuis 2013.

Elle travaillera aux côtés de Chris Chibnall, qui devient le producteur exécutif de la série.

« J’ai toujours su que je voulais que le 13 ème Docteur soit une femme. Et nous sommes ravis d’avoir obtenu ce premier choix. Son audition pour Le Docteur nous a simplement épatés », a déclaré ce dernier.

La série a fêté son 50e anniversaire il y a quatre ans en diffusant simultanément dans près de 100 pays un épisode spécial.

Source: AFP