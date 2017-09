Le Myanmar s’engage à une assistance humanitaire à toutes les minorités, sans discrimination

Le Vice-président du Myanmar, U Henry Van Thio, qui représentait la cheffe de l’Etat Aug San Suu Kyi, a déclaré que le Myammar s’engage à une assistance humanitaire à toutes les minorités, sans discrimination.

« À l’heure actuelle, l’aide humanitaire est notre première priorité. Nous nous sommes engagés à veiller à ce que l’aide soit reçue par tous ceux qui en ont besoin, sans discrimination », a-t-il déclaré mercredi à New-York, à la tribune de la 72 ème assemblée générale de l’Onu, ajoutant que «le Myanmar partage profondément la souffrance de toutes les personnes qui sont prises dans le conflit ».

Selon lui, Aung San Suu Kyi affirme que les violations des droits de l’homme, ainsi que tous les autres actes qui entravent la stabilité et l’harmonie et portent atteinte au droit, seront traitées de manière stricte par la justice du Myanmar. Il a promis de restaurer « la paix, la stabilité et l’État de droit dans tout l’Etat de Rakhine ».

Le 11 septembre, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein avait dénoncé devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies un « exemple classique de nettoyage ethnique » en ce qui concerne les Rohingyas au Myanmar. Les violations des droits de l’homme systématiques commises contre les Rohingyas pourraient constituer des crimes contre l’humanité, avait-il mis en garde.