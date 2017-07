"Le moindre grain de sable…" ou le quotidien d'un parquet en sous-effectif chronique

« Les équipes sont tellement légères que le moindre grain de sable perturbe tout le système »: au parquet du tribunal de Montpellier, entre travail « en apnée », placards qui débordent de dossiers et semaines de travail surchargées, la question des sous-effectifs est un défi permanent

« Au regard des effectifs des parquets de Nice, Grasse, Aix-en-Provence, Strasbourg ou Grenoble, toutes les données –population, nombre des affaires poursuivables, ratios par rapport au nombre de magistrats du siège ou aux fonctionnaires– devraient conduire à fixer le nombre de magistrats du parquet de Montpellier à 22 ou 23 alors qu’il est actuellement de 13/14 », détaille devant ses équipes le procureur de la République Christophe Barret lors d’une réunion organisée un matin de juin.

Dans un ressort comptant 810.000 habitants et accueillant environ un million de touristes par an, « ce n’est pas normal, on ne sait pas faire de miracle, on ne nous a pas livré la baguette magique », martèle le magistrat.

Résultat : un fonctionnement au quotidien « en mode dégradé » dans les trois services que comptent le parquet –action publique générale; économique et financier; professions, exécution des peines, parquet civil, administration générale et entraide internationale– , malgré le renfort depuis 2016 de deux greffières assistantes du magistrat (GAM), l’une principalement chargée des morts suspectes et l’autre de l’exécution des peines et de l’entraide internationale.

Mais seul un temps plein et demi a pu être affecté à l’exécution des peines. « C’est très insuffisant » avec un centre pénitentiaire, celui de Villeneuve-les-Maguelone (Hérault), qui comprend en moyenne 1.000 détenus, souligne M. Barret.

Idem, les effectifs du service économique et financier, composé de deux magistrats, ne permettent pas d’y traiter le droit pénal du travail et les fraudes sociales. Du côté des greffiers –au nombre de 28/29 au parquet pour un total de 139 au TGI–, « la moindre absence provoque un niveau de tension élevé, surtout au pénal », explique une responsable.

– ‘On est tellement surchargés’ –

« Les gens qui travaillent au parquet n’ont pas de doute sur l’utilité de ce qu’ils font, et contrairement à son image la justice est efficace, mais le système est fragile car il repose sur les personnes et chacun a ses limites », souligne Christophe Barret. Maladies et abandon de poste sont évoqués en réunion tout comme « l’apnée » du bureau d’ordre, chargé de l?enregistrement et de la distribution des procédures arrivant au tribunal.

En 2016, le TGI a reçu 86.783 plaintes et PV dont 18.176 poursuivables. Des alternatives aux poursuites ont été mises en place dans 8.206 cas et les poursuites pénales ont représenté 7.423 affaires.

Une succession de salles remplies d’impressionnantes piles de papiers à des stades de tri différents permet de mesurer l’ampleur de la tâche. En ce jour qualifié de « calme », le téléphone ne cesse de sonner à la permanence du parquet pour les majeurs.

Au centre du service, une greffière énergique et expérimentée assure seule pendant sept heures la permanence téléphonique de greffe, un rôle d’orientation aussi essentiel que lourd. « Il y aurait besoin d’une seconde personne, même si la greffière est très performante, c’est usant », reconnaît sa supérieure.

Deux magistrats y traitent simultanément tout ce qui relève des gardes à vue, de la direction d’enquête et de toute difficulté d’ordre procédural. A quatre, ils alternent deux semaines de permanence, une semaine d’audience et une semaine de courrier. « Les semaines d’audience, on traite une dizaine de dossiers par jour, c’est épuisant », souligne une magistrate.

Au téléphone avec un commissariat héraultais, elle tente de statuer sur le sort d’un homme accusé d’avoir porté, en état d’ivresse, des coups à sa mère pour la seconde fois en trois mois. En soupirant, elle finit par dire au téléphone « vous allez me le présenter demain matin… » Avant d’ajouter après avoir raccroché: « On est tellement surchargés que ça emmène à novembre pour une convocation ».

Depuis, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé de nouvelles coupes budgétaires de 160 millions d’euros pour 2017.

Source: AFP