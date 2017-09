Le ministre camerounais de l’Agriculture en visite de travail en Côte d’Ivoire

Abidjan, 25 sept (AIP) – Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération économique entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, une délégation camerounaise conduite par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Henri Eyebe Ayissi, effectue une visite d’échanges et de travail de lundi à samedi en terre ivoirienne.

Cette mission se tient en prélude à la relance de ta filière café-cacao, au Cameroun, rapporte une note d’information ministérielle transmise à l’AIP.

Pendant son séjour, le ministre se propose, entre autres, de visiter les structures ivoiriennes sous tutelles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural telles que le Conseil du café-cacao, le Conseil du coton et de l’anacarde, le Centre national de recherche agronomique (CNRA), le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA) et l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER).

Les Camerounais visiteront également des structures du secteur privé comme Ie Centre de recherche et de développement de Nestlé, la Société Coopérative ivoirienne de négoces de produits agricoles d’Agboville(SCINPA), le Centre de recherche et de formation de SACO BARRY CALLEBAUT et la Société Marifé-Beurre de Cacao.