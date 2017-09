Le gouvernement ivoirien déterminé à poursuivre ses efforts pour la préservation de la couche d’ozone

Abidjan, 16 sept (AIP) – Le Gouvernement ivoirien a exprimé samedi sa détermination à poursuivre ses efforts pour la préservation de la couche d’ozone, dans une déclaration de la ministre de la Salubrité, l’Environnement et du Développement Durable, Anne Ouloto à l’occasion de la journée internationale de lutte contre la destruction de la couche d’ozone.

Selon la ministre, des résultats probants obtenus dans ses efforts de préservation de la couche d’ozone ont permis à la Côte d’Ivoire d’être distingué en 2012 et 2013 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). « Ces encouragements constituent un véritable challenge pour le Gouvernement, qui demeure déterminé à poursuivre ses efforts », a-t-elle signifié.

Dans cette optique, la Côte d’Ivoire a organisé la 20ème réunion conjointe des coordonnateurs nationaux du programme ozone d’Afrique du 20 au 24 mars 2017 à Abidjan, créer un centre d’excellence en formation du froid, au centre technique et professionnel de Koumassi cette année et élaborer un texte pour la réglementation, la distribution et la commercialisation des Substances qui appauvrissent la Couche d’Ozone (SAO).

La ministre a ainsi, relevé la ferme volonté du président de la République, à tenir les engagements pour que tout ce qui concerne particulièrement les questions liées aux changements climatiques et et à la protection de la couche d’ozone, soit tenus.

Célébrée les 16 septembre, la Journée internationale de la Protection de la Couche d’Ozone (JIPCO), a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 49/114, le 19 décembre 1994. Cette année, la célébration de cette journée marque également le 30eme anniversaire du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO) et est placée sous le thème, « prendre soin de toute forme de vie sous le soleil ».