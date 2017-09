Le festival des noces aux couleurs amazighs à Imilchil (Maroc)

Abidjan, 21 sept (AIP) – Le festival des noces va se tenir de vendredi à dimanche à Imilchil, au Maroc, sous le thème « La culture amazighe: Patrimoine, civilisation et rayonnement ».

Selon le site d’information www.leconomiste.com, organisée sur l’initiative du conseil provincial de Midelt, cette festivité vise à préserver le patrimoine culturel et symbolique de la région à travers la promotion des traditions locales et du tourisme de montagne.

Le festival offre également l’opportunité de découvrir l’une des plus belles régions du Grand Atlas dotées de ressources et de potentialités naturelles avec ses spécificités socioculturelles et artistiques qui reflètent un patrimoine d’une grande valeur. Il constitue aussi une occasion pour les populations des tribus du Grand Atlas et les touristes qui se rendent nombreux à Imilchil pour assister au « moussem » des fiançailles.