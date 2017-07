Le Drian dans le Golfe pour jouer un rôle de "facilitateur" dans la crise

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en tournée dans le Golfe, a déclaré samedi vouloir aider aux efforts de médiation pour mettre fin à la crise entre le Qatar et quatre autres pays arabes, dont l’Arabie saoudite.

« La France devrait être un facilitateur en appui à la médiation du Koweït » dans la crise, a déclaré M. Le Drian à la presse, au début de son périple à Doha où il a rencontré son homologue cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

Selon le ministère français des Affaires étrangères, la tournée de M. Le Drian vise à plaider pour un « apaisement rapide » dans cette crise diplomatique sans précédent dans le Golfe. Il doit également se rendre en Arabie saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis.

Le 5 juin, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et lui ont imposé des sanctions économiques, en l’accusant de soutenir le « terrorisme » et d’entretenir des relations étroites avec l’Iran chiite, rival régional du royaume saoudien.

Le Qatar nie les accusations de soutien aux groupes « terroristes ».

« La France est préoccupée par la brutale dégradation des relations entre le Qatar et plusieurs de ses voisins », a dit le ministre français. Elle « parle à tous ces pays pour faciliter la recherche d’une solution et à tous, la France adresse un message de dialogue et d’apaisement ».

Paris entretient des relations commerciales importantes avec les deux principaux acteurs de la crise, le Qatar et l’Arabie saoudite. Dernier accord en date, l’officialisation mardi entre la compagnie d’Etat Qatar Petroleum (QP) et le géant français Total d’un partenariat de 25 ans pour développer le grand gisement pétrolier offshore d’Al-Chahine.

Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a effectué cette semaine une tournée dans la région afin d’aider lui aussi à trouver une solution à la crise.

Il a obtenu l’accord du Qatar à un programme de lutte contre « le financement du terrorisme », mais ce dernier a été jugé « insuffisant » par les adversaires de Doha.

Ces derniers exigent entre autres du Qatar la fermeture de la chaîne de télévision Al-Jazeera et d’une base turque. Ce que Doha a refusé.

Source: AFP