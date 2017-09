Le domicile de Philippe Val cambriolé

Le domicile de Philippe Val a été cambriolé et les malfaiteurs ont notamment emporté des ordinateurs contenant les coordonnées de François Hollande et de Nicolas Sarkozy.

Le domicile parisien de l’ancien directeur de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, Philippe Val, a été cambriolé lundi soir. Les malfaiteurs ont dérobé des montres, une arme et des ordinateurs contenant des coordonnées sensibles, selon les informations de Closer lundi.

Montres, arme et ordinateurs. Les malfaiteurs se sont hissés jusqu’au premier étage de l’immeuble où habitent Philippe Val et sa compagne pour pénétrer par la fenêtre de la cuisine. Ils se sont alors emparés de deux montres de la marque Rolex d’une valeur de 5.000 euros chacune, d’une arme de poing de 7.65 millimètres, de quelques objets précieux appartenant à sa campagne et surtout de deux ordinateurs.

Des coordonnées sensibles. C’est ainsi que les cambrioleurs se sont retrouvés en possession de coordonnées sensibles comme celle des deux présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais aussi de celles de plusieurs ministres. La police judiciaire a été saisie de l’enquête. L’un des ordinateurs a été désactivé à distance tandis que le second est protégé par un code, précise Le Parisien.

Europe 1