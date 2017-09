Le CPJ publiera un rapport sur la répression de la liberté de la presse au Cameroun (Communiqué)

Abidjan, 18 sept (AIP) – Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) va publier mercredi, son rapport intitulé «Journalistes, pas terroristes: au Cameroun, la législation antiterroriste est utilisée pour calmer les critiques et supprimer la dissidence».

Selon un communiqué du CPJ publié vendredi depuis New York, aux Etats-Unis, les autorités camerounaises ont utilisé une interprétation large de la loi antiterroriste, promulguée en 2014, pour arrêter et menacer les journalistes locaux qui rapportent sur le groupe militant Boko Haram ou les troubles dans les régions anglophones du pays.

« Les journalistes arrêtés en vertu de cette loi, y compris le radio diffuseur de Radio France Internationale et lauréat du Prix de la Liberté de la Presse International du CPJ, l’honorable Ahmed Abba, font face au tribunal militaire et à des peines sévères. Un décret présidentiel en août 2017 a mis fin à des procédures judiciaires contre au moins quatre journalistes, mais la loi reste en place. Avec les élections qui auront lieu l’année prochaine, un grand nombre des journalistes du Cameroun se disent trop effrayés pour couvrir les problèmes politiques ou délicats », précise l’organisation.

La publication du rapport « Journalistes et non terroristes: au Cameroun, la législation antiterroriste sert à calmer les critiques et à supprimer la dissidence » se fera le 20 septembre à 08H sur le site de la CPJ, www.cpj.org. Des copies du rapport actuellement sous embargo sont disponibles sur demande en anglais et en français, souligne le communiqué.

Le CPJ est une organisation indépendante à but non lucratif qui travaille pour protéger la liberté de la presse dans le monde entier.