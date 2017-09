Le Cameroun appelle à une mobilisation générale accrue contre Boko Haram

ASSEMBLÉE NATIONS UNIES. Le Cameroun a appelé vendredi à une mobilisation générale accrue contre le groupe terroriste Boko Haram, lors du débat général de la 72e Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« La lutte contre Boko Haram, cette secte djihadiste, appelle à une mobilisation générale accrue si nous voulons réellement en finir avec ce danger », a déclaré le président de la république du Cameroun, Paul Biya, dans un discours à la tribune des Nations Unies.

« Nous attendons beaucoup, à cet égard, de la venue, dans la région du Lac Tchad, de la mission de haut niveau prescrite par le Conseil de sécurité au secrétaire général de I’ONU par sa résolution 2349 », a remarqué M. Biya, cité par un communiqué de l’ONU.

Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2349 à l’unanimité le 31 mars 2017. Cette résolution encourage les gouvernements de la région à maintenir la dynamique militaire contre Boko Haram via la Force multinationale mixte (FMM). Sur le plan humanitaire, le texte adopté par le Conseil de sécurité recommande l’octroi « rapide » de 458 millions de dollars pour éviter une aggravation de la situation.

Il demande aussi aux gouvernements des pays du bassin du Lac Tchad de remédier aux inégalités et aux défis environnementaux afin « d’éliminer les facteurs qui ont permis l’émergence et la survie de Boko Haram et de Daech ».

AFP