Le Burkina Faso en pointe dans la lutte contre le terrorisme avec la Force G5-Sahel (Communiqué)

Présent à New York, aux États-Unis, pour la 72ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a participé lundi à une réunion de haut niveau du G5 Sahel ayant pour objectif de sensibiliser la communauté internationale sur l’urgence à soutenir la force antiterroriste conjointe.

Les premières opérations de cette force doivent commencer en octobre, alors que seul un quart de son budget est mobilisé. Outre la question du financement, les débats ont porté sur l’articulation entre la force G5 et les forces onusiennes, rapporte un communiqué publié mercredi par African Media Agency (AMA).

Le sommet a réuni les présidents des cinq pays du groupe (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), le président français Emmanuel Macron, le président en exercice de l’Union africaine Alpha Condé, le président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat, la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Parmi les mesures prises par le Président Kaboré qui appelle à « une lutte sans merci contre ce fléau mondial », et son gouvernement figurent la création d’un ministère plein de la Sécurité intérieure et la nomination d’un ministre de la Défense, les nouvelles nominations à la tête de l’Etat-major, le redéploiement des forces de sécurité et défense (FDS) dans le nord, les dotations des FDS en matériel et équipement, le renforcement de la coopération internationale et les opérations conjointes avec le Mali (avec la force française Barkhane notamment).