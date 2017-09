L’Assemblée générale annuelle des Nations Unies s’ouvre mardi

Les représentants des 193 membres des Nations Unies assisteront mardi à New York à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle de l’institution qui sera dominée par les crises dans le monde, notamment en Corée du Nord, en Syrie en Birmanie, ainsi que de grandes thématiques, comme le climat.

Pendant une semaine, outre les crises, ces représentants échangeront au cours d’allocutions, de débats et de rencontres bilatérales, pour une réforme des Nations Unies.

Le président français, Emmanuel Macron entend profiter de cette Assemblée pour défendre l’environnement et le multilatéralisme. Il plaidera pour que les États-Unis ne remettent pas en cause l’accord conclu entre les grandes puissances et l’Iran sur son programme nucléaire, sur lequel Donald Trump laisse planer un doute.

Donald Trump et Emmanuel Macron feront leurs premiers à cette Assemblée présidée pour la première fois par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.