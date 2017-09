Lancement d’un concours d’innovations pour relever le défi de la transition numérique en Afrique (Communiqué)

A l’occasion du 40ème anniversaire de Proparco, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, l’AFD, Bpifrance et La French Tech lancent la 2ème édition du challenge Digital Africa, un concours de startups et d’innovations numériques en faveur du développement durable.

Selon l’Organisation de la presse africaine qui a publié l’information mercredi, la première édition du challenge Digital Africa, lancée en octobre 2016, avait reçu plus de 500 candidatures et récompensé 10 startups lauréates qui ont convaincu le jury par le potentiel d’impact de leur innovation.

Forts de cette réussite, l’AFD, Bpifrance et La French Tech ont décidé de renouveler l’expérience avec pour objectif d’accompagner sur le long terme l’émergence d’écosystèmes numériques matures et solides, porteurs de nouvelles opportunités économiques.

« La révolution numérique est en train de transformer le continent africain. C’est un ferment d’innovation qui bouleverse les économies et les sociétés. Ecologie, énergie, culture, éducation, création artistique, gouvernance, médias : le numérique a un impact transversal et démultiplicateur dans tous ces secteurs clés », énonce le texte.

Les cinq startups françaises lauréates seront accompagnées par Bpifrance qui leur offrira un pack accompagnement d’une valeur maximale de 10 000 euros pour renforcer leur expertise et développer de nouvelles opportunités sur le continent africain : formation Bpifrance Université, voyage de networking et de découverte des écosystèmes d’Abidjan et de Cape Town, auprès de la communauté des entrepreneurs français dans les French Tech Hubs.