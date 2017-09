Lancement de la nouvelle édition de Digital Africa, le concours d’innovations pour relever le défi de la transition numérique en Afrique

A l’occasion du 40ème anniversaire de Proparco, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) (www.AFD.fr) dédiée au Secteur Privé, l’AFD, Bpifrance (www.Bpifrance.fr) et La French Tech (www.LaFrenchTech.com) lancent la deuxième édition du challenge Digital Africa, concours de startups et d’innovations numériques en faveur du développement durable. La première édition du challenge Digital Africa, lancée en octobre 2016, avait reçu plus de 500 candidatures et récompensé 10 startups lauréates qui ont convaincu le jury par le potentiel d’impact de leur innovation. Forts de cette réussite, l’AFD, Bpifrance et La French Tech ont décidé de renouveler l’expérience avec pour objectif d’accompagner sur le long terme l’émergence d’écosystèmes numériques matures et solides, porteurs de nouvelles opportunités économiques.

Le numérique, véritable accélérateur du développement en Afrique

La révolution numérique est en train de transformer le continent africain. C’est un ferment d’innovation qui bouleverse les économies et les sociétés. Ecologie, énergie, culture, éducation, création artistique, gouvernance, médias : le numérique a un impact transversal et démultiplicateur dans tous ces secteurs clés.

« L’innovation numérique est foisonnante en Afrique. Les Africains sont en train de réaliser un saut technologique qui accélère l’émergence du continent. Avec Digital Africa, en accompagnant des startups emblématiques des écosystèmes numériques africains, l’AFD remplit sa mission de développement au service de l’éducation et de l’innovation, à l’heure du numérique. Le développement marche aujourd’hui dans les deux sens, entre les deux rives de la Méditerranée. » Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD.

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance déclare « Nous sommes fiers de participer au challenge Digital Africa et d’accompagner 5 startups françaises dans leur développement sur le continent africain qui offre d’exceptionnelles opportunités. Ce concours s’inscrit dans la continuité de nos actions pour l’internationalisation des entreprises et la coopération avec le continent Africain.»

« L’innovation en Afrique fait preuve d’un développement extraordinaire et les écosystèmes de startups y sont en pleine structuration. En favorisant aujourd’hui les liens entre entrepreneurs français et africains, nos écosystèmes se construisent un avenir commun. Le challenge Digital Africa est pour La French Tech une étape supplémentaire pour porter cette ambition avec l’Afrique.» David Monteau, Directeur, La French Tech, Ministère de l’économie et des finances.

Un accompagnement sur-mesure à la clé

L’ensemble des lauréats de cette seconde édition du Challenge Digital Africa bénéficieront d’une visibilité sans précédent et de l’accès à un réseau mondial de partenaires, clients, investisseurs. Ils intègreront une communauté qui rassemble les meilleurs talents de l’innovation numérique en Afrique et pour l’Afrique, de partage d’expériences, de pratiques.

Les 5 startups africaines lauréates seront accompagnées par l’AFD au travers d’un « pack accélération », appui technique et financier personnalisé d’une valeur maximale de 30 000 euros.

Les 5 startups françaises lauréates seront accompagnées par Bpifrance qui leur offrira un pack accompagnement d’une valeur maximale de 10 000 euros pour renforcer leur expertise et développer de nouvelles opportunités sur le continent africain : formation Bpifrance Université, voyage de networking et de découverte des écosystèmes d’Abidjan et de Cape Town, auprès de la communauté des entrepreneurs français dans les French Tech Hubs.

« Pour une jeune startup, le challenge Digital Africa offre une belle opportunité de visibilité tant continentale qu’internationale. » Dieu-Donné Okalas Ossami, E-Tumba, startup lauréate de la première édition du Challenge.

Quels critères de sélection?

Pour la seconde édition de Digital Africa, les startups sont invitées à proposer des projets innovants en rapport avec les thématiques suivantes:

Territoires (défi urbain, transformation rurale, et smartcity etc.)

Citoyennetés (e-gouvernement, engagement, activisme, et nouveaux médias etc.)

Savoirs et Créativité (éducation, formation, industries créatives et culturelles etc.)

Environnement et Climat (greentech, cleantech, transports durables, économie bleue, et énergies etc.)

La pertinence des solutions imaginées, leur faisabilité, leur durabilité et leurs impacts potentiels en termes de développement seront au cœur du processus de sélection, qui se déroulera en plusieurs étapes:

Une analyse approfondie des projets, de leur caractère innovant, de leur modèle économique ;

Une revue par les experts de l’AFD, de Bpifrance et de La French Tech des projets pré-qualifiés ;

Une sélection finale par le jury composé d’experts de l’écosystème tech-entrepreneurial en Afrique.

Le Jury :

Pauline Mujawamariya , Directrice du Prix de l’Innovation Africaine de l’African Innovation Foundation ;

, Directrice du Prix de l’Innovation Africaine de l’African Innovation Foundation ; Tidjane Deme , General Partner de Partech Venture ;

, General Partner de Partech Venture ; Emeka Okofore , TED Global, pour l’Afrique ;

, TED Global, pour l’Afrique ; Aissatou Sow , Directrice du développement en Afrique, Intel Corporation ;

, Directrice du développement en Afrique, Intel Corporation ; Erick Young, CEO Greentec Capital Partners.

Distribué par APO pour Agence française de développement (AFD).

Pour en savoir plus sur la cérémonie de lancement, le processus de candidature, ou tout autre détail, contactez-nous :

Contacts Presse :

Pour l’AFD :

Cedric.Bret@Consultants.Publicis.fr

01 44 82 45 95

Rouxm1@AFD.fr

01 53 44 47 63

Pour Bpifrance :

Nathalie.Police@BPIFrance.fr

01 41 79 95 26

Pour La French Tech :

Sara.Gutsatz@Finances.gouv.fr

01 53 18 45 65

A propos de l’AFD :

L’Agence Française de Développement (www.AFD.fr) est un établissement public au cœur du dispositif français de coopération qui agit depuis soixante-quinze ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement durable.

Présente sur quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD exerce la mission que lui a confiée le gouvernement français en finançant des projets et programmes de développement dont la finalité est de contribuer à une croissance économique plus durable et partagée, améliorer les conditions de vie des populations, participer à la préservation de la planète et aider à stabiliser les pays fragiles ou en sortie de crise.

Pour prendre en compte les nouveaux enjeux du numérique pour le développement, dans ses opportunités comme dans ses défis, l’AFD s’est donné comme objectif prioritaire d’accompagner la transformation des économies africaines et la promotion du développement humain par la dynamisation de l’innovation numérique.

Suivez-nous sur Twitter : @AFD_France ; @AFD_en.



A propos de Bpifrance :

Bpifrance (www.Bpifrance.fr) finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.BPIFrance.fr

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance ; @BpifrancePresse.

A propos de la French Tech :

La French Tech (www.LaFrenchTech.com) est le nom de la communauté des startups françaises, incarné par une marque collective. C’est aussi une Initiative publique innovante au service de ce collectif. La mission French Tech est l’équipe qui pilote et coordonne au sein du Ministère de l’Économie le déploiement des actions de l’initiative French Tech lancée en novembre 2013 par le gouvernement et structurée autour de 3 axes : fédérer l’écosystème de startups français, accélérer la croissance des startups et faire rayonner la French Tech à l’international. Les partenaires fondateurs de l’Initiative sont : Direction Générale des Entreprises, Direction Générale du Trésor, Ministère des affaires étrangères, Caisse des dépôts, Bpifrance, Business France, Commissariat Général à l’Investissement.

Plus d’information sur : www.LaFrenchTech.com

Twitter : @lafrenchtech ; Facebook : @HappyFrenchTech.