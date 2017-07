L´Ambassadeur du Danemark et le Greffier de la CPI lancent le Projet « Accès à la Justice » en Ouganda et célèbrent la Journée de la justice pénale internationale

Aujourd´hui, le 17 juillet 2017, le Greffier de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour »), M. Herman von Hebel, et Son Excellence l´Ambassadeur du Danemark en Ouganda, M. Mogens Pedersen, ont lancé le projet « Accès à la justice » à Kampala en Ouganda. Ce projet vise à faciliter les efforts continus de la CPI pour répondre aux demandes d´informations des communautés affectées par le conflit au nord de l´Ouganda.

Le Projet, financé par l´Agence danoise pour le développement international (DANIDA) grâce à un don de 210 000 euros, accroîtra la capacité de la population locale du nord de l´Ouganda, où les crimes auraient été commis, à suivre de façon régulière le procès de Dominic Ongwen actuellement en cours à La Haye. Ce projet renforcera la capacité des dirigeants religieux et culturels à faire participer davantage les membres de leurs communautés respectives concernant des questions relatives à la Cour.

À cette occasion, le Greffier de la CPI M. von Hebel a souligné que : « Ce Projet que nous inaugurons est une réponse au fort intérêt exprimé par les victimes et les communautés affectées, ainsi que par les autres parties prenantes, en suivant le déroulement du procès Ongwen. Notre objectif est de transformer ces intérêts locaux en participation populaire et en appropriation de la procédure ainsi que de renforcer la confiance locale envers le travail de la Cour et en la justice et la responsabilisation en général. Nous croyons profondément que ce projet nous aidera à rapprocher les salles d´audiences de la CPI de chaque membre de la communauté affectée ».

Son Excellence l´Ambassadeur Mogens Pedersen a aussi déclaré que : « Notre soutien au projet de la CPI que nous signons aujourd´hui, en ce jour où nous célébrons également la Journée mondiale de la justice internationale, est, à notre avis, un moyen de rapprocher la justice des personnes qui ont souffert de la violence pendant plus de deux décennies et qui veulent que la justice soit rendue et que les responsables de ces atrocités soient tenus responsables. Nous sommes confiants que les activités qui seront mises en œuvre par la CPI dans le cadre de ce projet rendront la justice internationale plus accessible et pertinente pour les communautés du nord de l´Ouganda qui ont été touchées par la guerre.»

Dans le cadre de ce projet, le bureau de terrain de la CPI à Kampala fournira un équipement de projection vidéo dans les 23 lieux où Dominic Ongwen aurait prétendument commis des crimes de guerres et des crimes contre l´humanité, dans le but de créer et maintenir des programmes de radio interactifs et des clubs d´écoute grâce auxquels la population affectée pourra suivre et parler du procès, ainsi que de faciliter les voyages de dirigeants culturels et religieux et de journalistes pour assister aux procès au siège de la Cour à La Haye, et, de favoriser le partage des expériences de ces dirigeants en rapport au procès avec les communautés affectées.

