L’administration agricole camerounaise veut s’enrichir de l’expérience ivoirienne

Abidjan, 25 sept (AIP) – Dans le but de relancer son économie agricole notamment les filières cacao et anacarde et de développer d’autres cultures, une forte délégation camerounaise conduite par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Ayissi, séjourne en Côte d’Ivoire pour une visite de travail et d’échanges de six jours.

Issus des services techniques du ministère et des structures sous tutelle, les membres de la mission ont été reçus lundi en fin de matinée par le directeur de cabinet Coulibaly Siaka Minayaha qui assure l’intérim du ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly.

Au dire du ministre camerounais, cette visite de travail s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud en général et spécifiquement de celle entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire, considérée comme une référence dans le secteur agricole en Afrique.

L’agriculture constitue la principale activité économique au Cameroun qui a adopté une stratégie de développement du secteur rural, pour devenir une puissance agricole en Afrique centrale à l’horizon 2025, a souligné le ministre. Il a expliqué que son pays veut organiser la migration de l’agriculture de subsistance vers celle de seconde génération, avec pour défis de moderniser le secteur en mettant l’accent sur la transformation des produits et le développement des chaîne de valeur agricole.

Ayissi a également évoqué des problèmes subis par son pays dont la faible productivité. En plus des chevauchements qui entravent l’encadrement optimal des producteurs qu’il faut corriger, le Cameroun doit réorganiser les filières café-cacao, aller dans le sens de la transformation des fèves de cacao à échelle semi-industrielle, développer les filières (anacarde, coton, palmier à huile, hévéa, ananas, etc.), a poursuivi le ministre.

Le choix de la Côte d’Ivoire se justifie donc par sa performance qui en a fait la première puissance agricole en Afrique de l’Ouest. Pour M. Ayissi, c’est donc dans un esprit de partage de la réussite du modèle ivoirien que l’administration agricole camerounaise d’y est déplacée en vue d’exploiter les acquis et les mécanismes qui lui ont permis d’engranger des performances. Cette séance est suivie de travaux des experts, sous la conduite du secrétaire général du ministère camerounais, Mvondo Nna Patrick.