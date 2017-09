La République de Corée a abrité un festival mondial de la paix (Communiqué)

Un festival mondial de la paix célébrant la 3ème cérémonie annuelle du « Sommet pour la Paix: Alliance Mondiale des Religions (WARP) » s’est tenu le 18 septembre en Corée du Sud, rapporte un communiqué de presse de l’ONG Culture céleste, Paix mondiale et Restauration de la Lumière (HWPL) transmis vendredi à l’AIP.

En plus du lieu principal du complexe sportif Hwaseong dans la province de Gyeonggi, en Corée du Sud, 200 000 personnes de 30 pays, dont les États-Unis, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, la Chine et les Philippines, ont participé au sommet par la diffusion en direct.

Malgré les tensions causées par une série de tests nucléaires de la Corée du Nord, le sommet a cherché des moyens de mettre en œuvre la consolidation de la paix sur la base de la Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) préconisant la résolution des conflits et le développement de la paix en tant que culture.

Le spectacle de cartes préparé par les bénévoles du sommet a fait appel aux participants avec des images concernant un monde pacifique grâce à la coopération mondiale.

M. Man Hee Lee, président d’HWPL, a exhorté à la participation active à la mise en œuvre de la DPCW. « Ce cadeau précieux et indispensable a été accordé à la race humaine comme un héritage du ciel. Qui doit protéger notre monde? C’est nous, la famille du village planétaire. Ni la richesse ni le pouvoir ne peuvent être transmis comme un héritage si nous ne parvenons pas à arrêter les guerres. L’humanité et notre Terre partageront un destin fatal », a-t-il dit.

« Nous connaissons déjà la solution, la réponse pour parvenir à la paix, mais si nous n’agissons pas sur cela, qu’arrivera-t-il au destin de ce monde? Les choix que nous faisons peuvent changer le monde. Nous devons nous unir et montrer au monde l’influence forte que la paix peut apporter », a renchéri Mme Nam Hee Kim, présidente du Groupe International des Femmes pour la Paix (IWPG).

HWPL a décerné une plaque d’honneur à son Comité de droit international pour la paix pour avoir rédigé la ‘Déclaration pour la paix et la cessation des guerres’. A la fin de l’événement, les participants venant du monde entier se sont tenu la main et ont marché ensemble, symbolisant l’engagement des individus qui transcendent les frontières, les races et les religions à travailler pour la paix.