La représentation du Québec bientôt de retour en Côte d’Ivoire, après 17 ans d’absence (Diplomate)

Abidjan, 18 juil (AIP)- Une représentation de la province du Québec (Canada) va se réinstaller en Côte d’Ivoire d’ici la fin d’année, après 17 années d’absence, a annoncé mardi le premier conseiller du bureau du Québec à Dakar, Siasia Morel, lors d’un entretien avec la directrice centrale de l’Agence ivoirienne de presse (AIP), Barry Oumou Sana, au siège de l’Agence, au Plateau.

Selon M. Siasia, la ministre des Affaires étrangères du Quebec, Christine St-Pierre qui sera en Côte d’Ivoire dans la cadre des 8ème jeux de la francophonie, va signer jeudi avec son homologue ivoirien, un traité d’entente marquant l’installation officielle de cette représentation en Côte d’Ivoire.

« Nous avons déjà une représentation au Sénégal mais le Quebec souhaite continuer son déploiement en Afrique de l’Ouest, qui va couvrir en plus les pays limitrophes et des d’Etats anglophones à savoir le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone », a-t-il signifié. Il a insisté sur le fait que le Québec soit de retour et peut être compté comme « partenaire dans le futur ».

Selon le diplomate, ce bureau va s’invertir dans les domaines de la jeunesse, de l’entrepreneuriat des jeunes, de la stratégie économique de l’’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de la lutte contre le changement climatique, des échanges d’expertises, de la formation.

Située au Nord-Est de l’Amérique du Nord, la province du Québec est le « berceau de l’Amérique française ». Elle a une population estimée à environ 8 326 100 habitants.

