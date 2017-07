Pour sa troisième édition, « Partir en livre », la grande fête du livre pour la jeunesse, s’installe dans le paysage avec plus de 3.000 événements au programme en France métropolitaine et en outre-mer à partir de mercredi et jusqu’au 30 juillet.

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui jusqu’à sa nomination en mai a dirigé la maison d’édition Actes Sud connue notamment pour sa collection jeunesse Actes Sud junior, lancera officiellement la manifestation en inaugurant mercredi le parc éphémère d’attractions littéraires à Pantin (Seine-Saint-Denis), au bord du canal de l’Ourcq.

« On va y recevoir 12 à 15.000 enfants et leurs parents qui ne partent pas en vacances », a précisé à l’AFP Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil qui a conçu et mis en ?uvre la programmation du parc éphémère.

« Une vingtaine d’auteurs et illustrateurs dont Katy Couprie ou Bastien Contraire ont ?uvré pour créer 24 attractions littéraires sur le thème des jardins », a-t-elle indiqué. Parmi les activités – toutes gratuites – qui seront proposées jusqu’au 25 juillet, il y a notamment un livre de coloriage géant à remplir sur une palissade de 20 mètres de long.

On pourra lire bien sûr mais aussi écouter des lectures ou simplement jouer au milieu des livres.

Les 27 et 28 juillet, en guise de clôture de « Partir en livre », la librairie Mollat à Bordeaux invitera des jeunes de 13 à 18 ans à « lire en bande organisée ».

Ce sera l’occasion de rencontrer des auteurs de manga, comics et fantasy, mais également des youtubeurs.

Au programme notamment, Mélopée Malo, auteure de la populaire saga pour adolescents « L’héritière des Raeven » (Bragelonne), apprendra aux ados à communiquer avec le monde caché des sorcières, des licornes et autres personnages fantastiques.

« L’ambition de Partir en livre, c’est de réinscrire le plaisir de lire au c?ur des pratiques culturelles des enfants », rappelle Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL), organisateur de la manifestation qui bénéficie d’un budget de 900.000 euros (contre 700.000 l’an dernier).

Au total, plus de 200 auteurs et illustrateurs sont impliqués.

En 2016, quelque 500.000 personnes avaient pris part à la manifestation. Les éditeurs avaient offert quelque 10.000 livres et plus de 11.000 chèques-lire avaient été distribués. Cette opération doit se poursuivre cette année grâce notamment à des partenaires publics et privés comme la Cnaf, Vinci autoroutes ou McDonald’s.

Tous les événements de cette opération sont recensés sur le site internet www.partir-en-livre.fr.

Source: AFP