La Côte d’Ivoire vainqueur du tournoi international de « Futbolnet »

Soubré, 18 juil (AIP)- L’équipe de la Côte d’Ivoire est sortie victorieuse à Soubré de la deuxième édition du tournoi international de « Futbolnet » ayant opposé quelques cinq pays, notamment le Mali, le Burkina-Faso, la Sierra Léone, le Liberia et la Côte d’Ivoire.

La première finale de ce tournoi de jeunes de 15 ans, qui s’est déroulé du 15 au 16 juillet, a opposé l’équipe de Sassandra (Côte d’Ivoire) à celle du Mali qui s’est inclinée sur le score de 19-11 pour ce qui est de la catégorie des 12 et 13 ans.

L’équipe de Soubré (Cote d’Ivoire), évoluant dans la catégorie des 14-15 ans, a remporté de justesse la première place en battant sur le score de (15-14) la Sierra Leone.

L’initiateur de ces compétitions, Anzara Daniel a fait savoir que ce sport a été inventé par la fondation Barcelone football club en 2009. « C’est un sport collectif où on retrouve dans une même équipe des filles et des garçons. Au cours du match, si une fille inscrit un but son équipe bénéficie de 3 points, une passe faite à une fille par un garçon donne droit à un point à l’équipe de la fille, sans oublier qu’un but marqué individuellement sans l’apport des autres joueurs est annulé », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a ajouté que c’est un sport qui donne libre cours aux joueurs de siffler eux-mêmes les fautes.

Le directeur zone Afrique du comité Olympe, Alassane Thierho Diack a félicité les différentes équipes pour le respect des règles de ce jeu. « C’est une grande joie de voir ces jeunes joueurs adopter aussi vite les valeurs de ce sport, notamment l’engagement, le respect, la tolérance, le travail d’équipe, la responsabilité et l’effort », a-t-il indiqué.

(AIP)

km/gak/fmo

Source: AIP