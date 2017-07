La Côte d’Ivoire va abriter la 6e édition du AFRICA CEO FORUM en 2018 (Communiqué)

Abidjan, 17 juil (AIP) – La capitale économique ivoirienne, Abidjan va abriter les 26 et 27 mars 2018, la 6ème édition du AFRICA CEO FORUM, un rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain, annonce un communiqué de presse transmis lundi à l’AIP.

« Pour ce nouveau rendez-vous, nous avons choisi un pays africain offrant des infrastructures conformes à nos standards de qualité avec un secteur privé local de plus en plus performant et qui reste une destination privilégiée par les investisseurs du monde entier. Comme en témoigne la récente levée de près de 2 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux », explique Amir Ben Yahmed, fondateur et président du AFRICA CEO FORUM.

Ce rendez-vous annuel du secteur privé africain se tient en alternance entre l’Afrique et son siège international basé à Genève. Il mobilise près de 1 200 chefs d’entreprises, investisseurs, décideurs politiques et journalistes venus de plus de 70 pays, dont une quarantaine d’africains, pour mettre en lumière le capitalisme africain et faire avancer les questions essentielles pour l’avenir du continent et de ses entreprises.

Après l’édition 2016 qui s’est tenue à Abidjan, la Côte d’Ivoire aura aussi l’occasion en 2018 de mobiliser les investissements autour des enjeux structurants pour la transformation de son économie sur la durée, tels que l’accélération de l’industrialisation de sa filière café-cacao, la restructuration de son mix énergétique grâce à l’hydraulique et aux énergies renouvelables ou le développement de son secteur minier.

AFRICA CEO FORUM est un événement organisé par le Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par rainbow unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique.

