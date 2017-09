La Côte d’Ivoire souhaite travailler en synergie avec la Chine pour l’atteinte des objectifs des Nations Unies

Abidjan, 26 sept (AIP) – Le ministre des sports, Albert François Amichia, qui représentait le gouvernement ivoirien lors d’un dîner gala dans le cadre de la célébration du 68ème anniversaire de la République populaire de Chine, a déclaré que la Côte d’Ivoire souhaite travailler en synergie avec la Chine pour contribuer à l’atteinte des objectifs des Nations Unies pour la période 2018-2019.

«Par son accession au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent pour la période 2018-2019 pour lequel votre pays, la Chine; a grandement contribué, la Côte d’Ivoire entend œuvrer avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à la restauration et à la consolidation de la paix dans le monde », a déclaré François Amichia.

« A ce propos, notre pays voudrait saisir l’occasion de son mandat pour développer avec les autorités chinoises une synergie d’actions susceptibles de contribuer à l’atteinte des objectifs de notre organisation commune, les Nations Unies et pour la construction d’un monde plus juste et plus solidaire », a-t-il ajouté.