La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso magnifient leur amitié et solidarité

Abidjan, 17 juil (AIP) – La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso veulent renforcer leur coopération à travers une amitié et une solidarité plus approfondie entre les deux Etats et leurs peuples.

A l’ouverture, ce lundi à Ouagadougou, du conseil conjoint des deux gouvernements en prélude au 6ème sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC), le Premier ministre du Faso, Paul Kaba Thiéba a rappelé que les deux pays partagent la même conviction quant à une coopération encore plus forte entre les deux Etats et leurs peuples.

Pour lui, le TAC est une « promesse de paix et de progrès partagé » entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.

Quant au chef du Gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, il a appelé à bâtir un espace communautaire intégré qui lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme.

Pour lui, les résultats des travaux à remettre aux Présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré doivent être bénéfiques pour les deux Etats.

