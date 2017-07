La Côte d’Ivoire choisit l’insémination artificielle pour intensifier son élevage (Ministre) 

Yamoussoukro, 13 juil (AIP) – La Côte d’Ivoire a fait le choix de l’insémination artificielle pour intensifier son élevage en vue de combler son besoin en viande et être autosuffisante en protéine animale et en lait, a annoncé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, en procédant au lancement officiel de ce procédé de reproduction dans un ranch situé dans le village de Moronou, dans le département de Toumodi, en présence d’acteurs de la filière bovine.

L’insémination artificielle (IA) est une technique de reproduction assistée consistant à placer la semence du taureau dans les voies génitale de la vache. « L’insémination est faite avec des matières locales et extérieures et permettra d’avoir des animaux de qualité et plus compétitifs », a précisé le ministre des Ressources animales et halieutiques.

La Côte d’Ivoire est déficitaire en viande sur la base de 10 kg par habitant par an et importe 83 % de son besoin en produit laitier.

Le ministre Adjoumani a confié que les résultats de l’insémination effectuée en Côte d’ Ivoire sont concluants et reconnus au plan international. L’IA a permis d’obtenir des bêtes croisées de 220 kg à 330 kg contre 130 kg pour la race locale, avec une production journalière de 10 litres de lait par vache contre moins d’un litre avec la race locale.

« Toute cette technicité sera mise à la disposition de nos éleveurs pour qu’ils soient indépendants de l’extérieur pour inverser la tendance en exportant des produits vers les autres pays », a fait savoir le ministre.

Il a souligné que l’IA a l’avantage d’être subventionnée par l’État de Côte d’Ivoire. Elle permettra aux éleveurs de dépenser moins, d’augmenter le nombre du cheptel et d’accroître leurs revenus. Le ministère a promis de faire la promotion de l’insémination artificielle, à travers des missions sur le terrain pour relancer la filière de l’élevage en Côte d’Ivoire.

