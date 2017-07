La coopération économique entre la Côte d’Ivoire et le Portugal a enregistré trois forums d’affaires (Ministre)

Abidjan, 18 juil (AIP) – Le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, a déclaré mardi à Abidjan, que la coopération économique entre la Côte d’Ivoire et le Portugal a enregistré trois forums d’affaires qui ont permis aux entreprises portugaises de s’imprégner du dynamisme économique de la Côte d’Ivoire et de découvrir toutes les opportunités d’investissements que le pays peut offrir.

« M. le secrétaire d’état, votre présence aujourd’hui à la tête de cette importante délégation au retour de de la compagnie TAP après près de 15 ans d’absence, la tenue de ces journées dédiées au Portugal ainsi que la présence du prestigieux navire école marquent une étape importante des relations entre la Côte d’Ivoire et le Portugal », a indiqué, Jean Claude Brou à l’occasion de la première journée promotionnelle dédiée au Portugal.

« Ces bonnes dynamiques sont à mettre à l’actif de nos plus hautes autorités de nos deux pays qui ont décidé de renforcer leur coopération au plan économique, commercial, financier, touristique et culturel », a-t-il ajouté en rappelant que la coopération économique entre le Portugal et la Côte d’Ivoire a enregistré trois forums d’affaires.

Les journées promotionnelles dédiées au Portugal ouvertes mardi à Abidjan prendront fin mercredi, note-t-on.

