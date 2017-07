La CMU seul  régime légal de base pour la couverture maladie en Côte d’Ivoire

Abidjan, 19 juil (AIP)- La Couverture maladie universelle (CMU) est aujourd’hui, en vertu de la loi, l’unique régime de base obligatoire contre le risque maladie en Côte d’Ivoire, reléguant ainsi désormais au rang de complément toute autre assurance de ce type, a clarifié, mercredi, à Abidjan, le chef de projet, en charge du déploiement, André Débléza.

M. Débléza s’exprimait à l’occasion d’une session d’information sur le programme, à l’intention de journalistes, initiée par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), l’institution de prévoyance sociale (IPS) mise sur pied en vue de la mise en œuvre de ce système.

Au nombre d’une vingtaine et issus de médias privés et publics (presse, radio et Télé), il s’agissait d’outiller ces journalistes afin d’en faire des partenaires privilégiés dans la diffusion des informations concernant ce système de couverture sociale. « Vous nous accompagnerez mieux si vous maîtrisez ce que nous sommes en train de faire », a noté lors de la session, le directeur général de la CNAM, Bamba Karim.

Pour M. Débléza, par ailleurs directeur du système d’information de la CNAM, il s’agit par le biais de ces courroies de transmission de l’information de « créer la transparence » entre la caisse et le citoyen. « Il n’est pas question de dire que tout est bon même quand c’est le contraire mais de dire les choses telles qu’elles sont », a-t-il précisé toutefois.

Présentant lors de cette session l’architecture et l’état d’avancement de la CMU, il a insisté sur le fait qu’elle est à ce jour le seul régime légal obligatoire de couverture contre le risque maladie en Côte d’Ivoire. « Une société d’assurance ne pourra vendre un contrat qu’aux personnes enregistrées à la CMU », a-t-il fait savoir, informant notamment de discussions en cours avec les assureurs privés afin de faire du numéro d’abonné CMU un identifiant unique valable quand même on userait de son assurance complémentaire.

Les participants ont été également instruits sur les moyens pour bénéficier de la CMU et l’état d’avancement de la mise en œuvre. Le cadre légal encadrant le système leur a aussi été présenté.

Ambition majeure du gouvernement ivoirien en matière de santé, la Couverture maladie universelle (CMU) est un système de protection obligatoire contre le risque maladie au bénéfice de l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire (nationales ou non). Le système est opérationnel depuis avril, avec le lancement de la phase pilote qui va porter sur une population estudiantine de 150 000 âmes.

A ce jour 89 984 étudiants ont été dans ce cadre immatriculés et 86 932 cartes ont été produites à en croire directeur du système d’information de la CNAM. Au total, la structure revendique à la date du 17 juillet 2017 près de 800 000 personnes enrôlées physiquement et 1,5 millions de personnes sur sa base de données.

La CMU est entrée dans sa phase d’opérationnalisation le 30 décembre 2014 avec l’enrôlement du Président de la République, Alassane Ouattara, rappelle-ton. Après la phase expérimentale, la date prévisionnelle de démarrage des prestations généralisée a été fixée pour janvier 2018. Le prélèvement des cotisations devrait intervenir en octobre 2017 selon les prévisions de la CNAM. Aujourd’hui, quelque 5% de populations vivant en Côte d’Ivoire bénéficient officiellement d’une couverture sociale, signale-t-on.

