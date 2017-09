La Chine annonce le renforcement de sa coopération économique et commerciale avec la Côte d’Ivoire

Abidjan, 24 sept (AIP)- L’ambassadeur de la Chine, Son Excellence M. Tang Weibin a annoncé, vendredi, le renforcement de la coopération économique et commerciale entre son pays et la Côte d’Ivoire, lors d’une rencontre sur l’investissement et le commerce à l’hôtel de Golf d’Abidjan-Cocody.

Selon M. Tang, cette coopération s’appuiera sur plusieurs axes à savoir, l’élargissement du commerce bilatéral à travers l’exportation des produits chinois de bonne qualité, le renforcement des échanges commerciaux en matière de capacités de production, la promotion de la coopération en matière de modernisation agricole et et le renforcement de la coopération financière.

Le diplomate chinois a également salué les progrès réalisé dans le commerce bilatéral en Côte d’Ivoire qui, selon lui, s’est élevé à 1,7 milliard de dollars américains. L’approfondissement « sans cesse » de la coopération sino-ivoirienne dans le domaine de la construction des infrastructures et celle du financement.

Cette rencontre a enregistré la présence du ministre ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises (PME), Souleymane Diarrasouba et de plusieurs hommes d’affaires chinois. Le ministre Diarrassouba s’est félicité des enjeux de la coopération en incitant les chinois à d’avantage investir en Côte d’Ivoire, tout en les rassurant de la stabilité du pays.

Des échanges entre entreprises ivoiriennes et entrepreneurs chinois ont marqué cette énième rencontre sino-ivoirienne sur l’investissement et le commerce.