L1: le clan Ben Arfa met la pression sur le PSG

« Si on le méprise, Hatem restera » au Paris SG, a prévenu Michel Ouazine, le conseiller d’Hatem Ben Arfa, attaquant devenu indésirable au club de la capitale, dans un entretien publié sur le site du journal Le Parisien.

« Si on n’arrive pas à trouver un terrain d’entente avec le PSG, et si on le méprise, Hatem restera », a-t-il dit à propos du joueur de 30 ans qui n’a pas été convoqué pour la tournée américaine actuelle.

« On a eu une réunion avec Antero Henrique, directeur sportif du PSG, Jean-Jacques Bertrand, l’avocat d’Hatem Ben Arfa et moi-même. Henrique nous a dit que Hatem était libre de partir mais sans contre-partie financière. En gros, il lui demande de quitter le club avec les deux mains derrière le dos. Le problème, c’est qu’il y a des contrats, un droit social. On ne traite pas les gens comme ça. Nous ne sommes pas dans une République bananière », a ajouté Michel Ouazine.

Interrogé sur la raison d’avoir écarté les sollicitations de Fenerbahçe, le conseiller a répondu: « On m’a appelé une fois, j’ai fermé la porte et je leur ai demandé d’appeler le PSG. Si un club veut Hatem, il doit se tourner vers le PSG ».

Recruté l’été dernier en provenance de Nice, l’international français (15 sélections, 2 buts) a bénéficié de peu de temps de jeu lors de la saison écoulée et n’a pu s’imposer sous les ordres de l’entraîneur Unai Emery.

Source: AFP